Conan Doyle e o drama de Dorando

Diz-se, em jeito de piada de caserna, que os italianos não são muito bons em maratonas porque é uma prova que os obriga a ficar demasiado tempo longe das mães. Que os italianos são os maiores especialistas do mundo em mães, é opinião que ninguém contraria, Mamma Mia!!! A mãe de Dorando era uma senhora muito estimável, natural de Mandri, uma aldeola perto de Corregio, na Reggia-Emilia, que o trouxe ao mundo no dia 16 de outubro de 1885. Quanto a Dorando Pietri, o Destino marcou-lhe a hora de ser o primeiro italiano a vencer uma maratona olímpica, mas ínvio como costuma ser, tal e qual os caminhos do Senhor, roubou-lhe essa honra ainda antes de ele ter tido noção da sua façanha.

Em 1908, em Londres, Dorando apresentou-se como sendo o indiscutível melhor corredor de fundo italiano do seu tempo. Dos 5000 metros à maratona não havia, em Itália, quem o batesse. Ou melhor, havia. Não só em Itália como dentro dele próprio: era atreito a dores intestinais e já fora obrigado a abandonar uma ou duas provas importantes por via dos divertículos._À partida para a maratona olímpica estavam presentes 56 atletas e Arthur Conan Doyle, o inimitável autor de Sherlock Holmes. «Nunca fui muito dado ao trabalho jornalístico», escreveu nesse dia, «mas deixei-me tentar pela excelente oferta do Daily Mail e não me arrependo porque fui bafejado pela extraordinária experiência de escrever sobre a corrida de Dorando e sobre a sua chegada ao estádio pejado de mais de 75 mil espetadores».

Pietri era italiano, mas não era nenhum espalha-brasas. Entregou-se nas mãos de uma das infinitas Madonnas que bafejam os italianos com o seu sopro de mães preocupadas, e manteve um ritmo lento até metade da corrida. À medida que se aproximava da chegada tornava-se evidente que o único homem que o precedia, o sul-africano Charles Hefferon, não estava em condições de suportar o seu ataque final. Dorando passou por ele ao quilómetro 39. Quando entrou no White City Stadium, cambaleava de forma definitiva e tomou a direção contrária à da meta. Os fiscais tiveram de o reencaminhar. Pietri caiu redondo, arfando aflitivamente.

