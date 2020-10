Elton John arrisca multa após partilha de fotografia no Instagram

Elton John a sorpresa al Grand Hotel Quisisana ⭐️ @quisisanacapri #picoftheday #night #tonight #photooftheday #photography #paparazzi #picoftheday #picture #capri #capriisland #isleofcapri @fotoflashcapri #shooting #shotz_of_italia

A post shared by FOTO FLASH CAPRI (@fotoflashcapri) on Sep 29, 2020 at 12:06pm PDT