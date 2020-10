Morreu idoso infetado em surto da aldeia de Ourique

No total foram 45 pessoas infetadas com o surto da aldeia de Ourique, que surgiu no lar de idosos.

Um dos idosos infetados do surto de covid-19 na aldeia de Santa Luzia, no concelho de Ourique, morreu, esta sexta-feira à noite no Hospital de Beja, segundo declarações de uma fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) à Lusa. A vítima tinha 95 anos e não era um dos utentes do lar mas tinha sido infetado na sequencia da propagação do vírus na aldeia.

No total foram 45 pessoas infetadas com o surto da aldeia de Ourique, que surgiu no lar de idosos. O primeiro caso confirmado foi o de uma idosa de 85 anos, detetado a 13 de setembro. Foram, no total, 14 utentes infetados e 13 funcionários. Surgiraram ainda 18 casos de infeção de contactos próximos dos funcionários, entre os quais estão dois bebés, um de 11 meses e outro de dois anos.

Do total de infetados, existe uma pessoas internados no hospital de Beja depois da morte do idoso: Uma utente de 85 anos que se encontra "estável", de acordo com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, José Raul dos Santos. Uma funcionária de 65 anos que também tinha sido internada já "regressou a casa".

Segundo o provedor, "neste momento já só há um utente do lar positivo" e, como "ainda havia quatro funcionários e sete utentes inconclusivos, na segunda-feira vão repetir o teste".