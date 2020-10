Confirmados mais 2.279 casos de covid-19 na Alemanha

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 2.279 casos do novo coronavírus na Alemanha. Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), nos últimos sete dias foram contabilizadas 13.452 novas infeções. No total já foram registados 288.237 no país liderado por Angela Merkel.

Foram ainda registados mais dois óbitos na Alemanha desde ontem. Desde o início da pandemia foram confirmados 9.529 óbitos.

O governo alemão decidiu voltar a aplicar medidas de restrição no país de modo a impedir a propagação da covid-19 no país, depois do aumento diário do número de casos nas últimas semanas: São agora proibidas festas em locais públicos e alugados que ultrapassem os 50 participantes, em regiões onde há mais de 35 infeções por semana por 100.000 habitantes.