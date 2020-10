Helena Coelho anuncia gravidez

A apresentadora e blogger Helena Coelho está grávida do primeiro filho. A notícia foi avançada este domingo nas redes sociais pela própria e pela apresentadora Cristina Ferreira.

Helena Coelho partilhou um vídeo ao lado do namorado e pai do bebé, Paulo Teixeira, onde anunciou a gravidez. "O amor não se divide, multiplica-se. E que maravilhoso é poder saber que estou a criar uma vida dentro de mim! Em 2021 seremos pais e a nossa ligação será para sempre. O amor é mesmo a melhor coisa do mundo e a felicidade que temos sentindo é o reflexo disso. Digam olá aos novos PAIS mais cool do pedaço", escreveu a nova apresentadora da TVI na publicação.

Poucos minutos depois, a nova diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo também partilhou na sua conta oficial de Instagram a nova capa da revista Cristina, cuja capa é protagonizada por Helena Coelho, e anunciou a gravidez da nova apresentadora TVI. "GRÁVIDA. A Helena Coelho está grávida. O bebé 'VivaVoda' chega em 2021 e estamos todos muito felizes. Dia 7 a revista Cristina conta tudo. Até lá vamos controlando o apetite e os enjoos da Lenita", revelou Cristina Ferreira.