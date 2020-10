Três profissionais de saúde e um doente do Hospital de Vila Real testaram positivo à covid-19

Todos os utentes e profissionais de saúde do serviço estão a realizar testes de despite ao novo vírus para impedir a propagação da doença.

Foram detetados quatro casos de covid-19 no Hospital de Vila Real, anunciou o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) este sábado. Em causa estão três profissionais de saúde e um doente. Os quatro encontram-se isolados e "todos os seus contactos foram sinalizados", segundo um comunicado do CHTMAD, citado pela Lusa.

Todos os utentes e profissionais de saúde do serviço estão a realizar testes de despite ao novo vírus para impedir a propagação da doença. No total já foram efetuados 145 testes.

O Centro Hospitalar garantiu "a toda a população e aos profissionais de saúde que estão asseguradas todas as condições de segurança no centro hospitalar".