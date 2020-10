Kanye West deseja as melhoras de Trump e Melania

O rapper Kanye West fez uma publicação no Twitter onde desejou as melhoras ao Presidente norte-americano e a Melania Trump, que estão infetados com covid-19.

"Há uma necessidade extrema de civismo por toda a parte. Vamos unir-nos em nome de Jesus. Rezo pelas rápidas melhoras do presidente Trump e de Melania", escreveu. O cantor afirma ainda, na mesma publicação, que faria o mesmo caso "Joe e Jill Biden estivessem doentes":

Donald Trump e Kanye West conheceram-se em 2018, durante uma reunião na casa Branca para discutir a violência e o sistema prisional nos Estados Unidos e West nunca escondeu o seu apoio pelo Presidente atual.

There’s a crying need for civility across the board. We need to and will come together in the name of Jesus.



I’m praying for President Trump’s and Melania’s full recovery, just as I would for Joe and Jill Biden if they were stricken, as well as everyone else with COVID-19.