GNR encerra espaço noturno em Vizela onde estavam 200 pessoas

Além do encerramento do espaço, foi elaborado ainda um auto de contraordenação "por incumprimento do dever de uso de máscara ou viseira".

Um espaço noturno em Vizela, no distrito de Braga, foi encerrado, este domingo de madrugada, pela GNR.

Segundo um comunicado da força de segurança, enviado às redações, estavam reunidas cerca de 200 pessoas no espaço, violando assim as regras estabelecidas pelo Governo para impedir a propagação da covid-19 e este estava aberto fora do "horário legalmente estabelecido".

A GNR estava a realizar uma operação de fiscalização na região para garantir que as normas referentes à pandemia do novo coronavírus eram cumpridas. Além do encerramento do espaço, foi elaborado ainda um auto de contraordenação "por incumprimento do dever de uso de máscara ou viseira", indica a autoridade.

A ocorrência foi remetida para o Tribunal Judicial de Guimarães.