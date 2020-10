FC Porto no Grupo C, juntamente com Marselha, de Villas-Boas, e Olympiacos, de Pedro Martins. Manchester City completa agrupamento.

O FC Porto representa a solo Portugal na edição da Liga dos Campeões 2020/21. Instalado no Grupo C, o dragão ficou na quinta-feira a conhecer os adversários na fase de grupos da prova, com o sorteio realizado em Genebra a proporcionar vários duelos lusos. AoMarselha de André Villas-Boas e ao Olympiacos de Pedro Martins (onde militam ainda José Sá e Rúben Semedo, além dos médios Pêpê e Cafu), junta-se ainda o Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no agrupamento.

O campeão nacional já cruzou anteriormente caminho com o milionário clube inglês, com os citizens a registarem dois triunfos em dois jogos. Os desafios remontam aos 16avos de final da Liga Europa 2011/12 (6-1 no conjunto das duas mãos; 2-1/4-0).

Porém, o caso muda de figura no que respeita ao histórico de confrontos entre FC Porto e Marselha. As duas equipas vão defrontar-se pela quinta vez, depois de já terem dividido grupo na Champions em duas ocasiões, com os azuis-e-brancos a registarem três vitórias e um empate em quatro jogos. Na edição de 2007/08, os dragões venceram (2-1) e registaram um empate (1-1). Ainda antes, em 2003/04, venceram os dois encontros do agrupamento (1-0 e 3-2).

O duelo com o clube da Ligue1 permite ainda o regresso de Villas-Boas à Invicta, nove anos depois de ter conduzido o FC Porto à conquista de um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Liga Europa (2011).

O clube francês garantiu entrada direta na prova depois de ter terminado o último campeonato em segundo lugar, atrás do PSG. Trata-se ainda do regresso dos Olympiens aos palcos europeus depois de terem falhado presença nas provas da UEFA em 2019/20 (terminou em 5.º lugar, fora dos lugares europeus).

Já o Olympiacos vai integrar o mesmo agrupamento que os azuis-e-brancos na competição pela quarta vez. Nos seis encontros disputados, a formação helénica apresenta um saldo positivo, com três vitórias, duas derrotas e um empate. FC Porto e o Olympiacos dividiram grupo em três edições consecutivas da Champions (1997/98; 1998/99 e 1999/2000).

Em 2019/20, o campeão grego foi eliminado da prova dos milhões na fase de grupos, superado pelo Bayern e Tottenham, primeiro e segundo classificados.

CR7 vs Messi

Barcelona e Juventus encontram-se no Grupo G e oferecem assim o reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, até há pouco tempo o confronto mais vibrante da Liga espanhola. O agrupamento conta ainda com os ucranianos do Dínamo Kiev e os húngaros do Ferencváros.

A juntar ao Juve-Barcelona na lista dos jogos principais que a primeira fase da prova irá oferecer, destaque também para o Atlético Madrid-Bayern Munique, juntos no Grupo A. O conjunto alemão é o campeão em título da prova; enquanto os colchoneros de João Félix foram derrotados pelo RB Leipzig nos quartos-de-final da competição de 2019/20.

Também o Grupo H vai contar com duelo entre dois colossos europeus, com o Manchester United e Paris Saint-Germain inseridos no mesmo agrupamento, integrado ainda pelos turcos do Basaksehir e os alemães doLeipzig.

A juntar ao trio de treinadores portugueses no Grupo C, de notar ainda o Shakhtar Donetsk do técnico Luís Castro. No Grupo B, o campeão da Liga ucraniana vai medir forças com o Real Madrid (campeão espanhol), Inter de Milão (segundo classificado da Serie A em 2019/20) e Borussia M´gladbach (4.º classificado na Bundesliga 2019/20 e, por isso, última equipa a assegurar entrada direta na prova).

Já o Liverpool, campeão da prova em 2019, divide o grupo D com Atalanta (Itália), Ajax (Holanda) e Midtjylland (Dimarca).

Por sua vez, o Sevilha vai defrontar os ingleses do Chelsea, os franceses do Rennes e os russos do Krasnodar (grupo E). A equipa de Julen Lopetegui já tinha garantido entrada na prova via campeonato, sagrando-se entretanto campeã da Liga Europa 2019/20. Com a final agendada para Istambul, a fase de grupos da Champions arranca nos dias 20 e 21 de outubro.