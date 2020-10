Açores. Turismo continuará a ter peso

O Executivo regional acredita que o turismo irá continuar a ter um “peso crescente na economia” dos Açores. A secretária regional assinalou que as “perspetivas turísticas” continuam a ser “positivas”, prevendo uma “retoma gradual”, após a quebra provocada pela covid-19, a partir de 2021.

“As perspetivas turísticas continuam a ser positivas para os anos vindouros, mas é inegável que 2020 vai ser um ano de quebra”.

A "chave para o sucesso do turismo nos Açores", disse, é que a "tendência global" do setor turístico para os próximos anos vai ao encontro da oferta da região.

"Depois da experiência pandémica vivida vai haver lugar para um turismo diferente. Um turismo com novas oportunidades e desenvolvimentos para destinos não massificados, exclusivos e sustentáveis, tal como acontece com o nosso", afirmou.

A secretária regional relevou que os Açores trilharam um "caminho de consolidação, de afirmação" no mercado turístico ao longo dos últimos quatro anos, tendo alcançado "notoriedade" junto de "mercados importantes", como a Europa e a América do Norte.

Segundo Marta Guerreiro, caso não fosse a pandemia da covid-19, 2020 seria um "ano de recordes e de crescimento significativo" nos indicadores turísticos na região.

"Os Açores tinham vindo a acumular recordes praticamente em todos os indicadores turísticos desde 2015, mas em especial nesses anos, 2016 a 2019, foi um período em que se registou um crescimento superior a um milhão de dormidas", disse.

Para a "notoriedade" do destino Açores, a governante destacou a "importância da certificação" de primeiro arquipélago sustentável do mundo, atribuída em dezembro de 2019 pelo Global Sustainable Tourism Council.

Marta Guerreiro assinalou também que iniciou a legislatura perante "críticas bastante fortes quanto ao défice" na formação dos profissionais do turismo, mas que, quatro anos depois, foi possível "acabar a legislatura com centenas de pessoas formadas nas diversas ilhas e em várias áreas".

Segundo o delegado da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) nos Açores, Fernando Neves, "facilmente se diz" que o balanço do setor do turismo nos últimos quatro anos é "muito positivo".

"Nestes quatro anos houve um trabalho positivo no precaver do futuro. Todo o projeto em torno da sustentabilidade é um projeto com futuro, é um legado que é deixado por esta secretaria e é um legado importante", afirmou o empresário.

Para o futuro, Fernando Neves disse ser "prioritário" manter a "capacidade produtiva" e "mudar o paradigma das férias" na região, sendo "importante aumentar a estadia dos turistas", uma vez que a estadia média nos Açores está "abaixo dos três dias".