Morreu Avelino Rodrigues, histórico dirigente do PS Açores

O histórico dirigente do PS/Açores Avelino Rodrigues morreu este sábado com 76 anos, informaram ontem os socialistas da região, que lembraram o seu papel de “defensor acérrimo dos Açores na Assembleia da República”. Nasceu a 10 de novembro de 1943, tirou o Curso Geral do Comércio na Escola Industrial de Ponta Delgada e era bancário de profissão.

O socialista foi eleito deputado à Assembleia Legislativa dos Açores na II legislatura (1980-1984) e foi, ainda, deputado à Assembleia da República.

Em 1983, Avelino Rodrigues liderou a lista do PS para a Assembleia da República pelo círculo eleitoral do Açores, substituindo, na ocasião, Jaime Gama, que até então tinha sido sempre o cabeça de lista pelos socialistas açorianos pelo ex-distrito de Ponta Delgada, numa época em que os Açores tinham três círculos eleitorais. Avelino Rodrigues foi também autarca, eleito vereador pelo PS à Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Vasco Cordeiro, lembra Avelino Rodrigues como “um do dos obreiros do PS nos Açores”. E acrescentou: “Foi impulsionador da implementação do PS nos Açores nos primórdios da Autonomia, defensor acérrimo dos Açores na Assembleia da República.

Também Carlos César lembra-o s como “um entre os mais corajosos e influentes dirigentes do PS nos Açores, nos anos 70 e na década de 80”.