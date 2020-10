Filipinas. Pandemia obriga a benção de animais dentro de carros

Este domingo, no dia de são Francisco de Assis, santo patrono dos animais, os fiéis filipinos tiveram de cumprir a tradição de abençoar as suas mascotes dentro do carro.

Os casos continuam a aumentar nas Filipinas, que com mais de 320 mil infeções é o país mais afetado do sudeste asiático. Pelo meio, chegou o dia de são Francisco de Assis, santo patrono dos animais, quando os filipinos costumam levar os seus cães, gatos e pássaros a serem abençoadas com água benta por padres católicos. Este ano tiveram de arranjar uma solução engenhos. A benção foi por drive-through, com padres de manto, máscara e spray com água benta.

"Temos de nos adaptar ao novo normal. E a pandemia nunca nos devia impedir de prestar tributo aos animais pelos que temos", explicou um dos organizadores, Ritchie Pascual, à Reuters. A bênção aos animais "é muito importante", acrescentou Arlene Pedron, umas das muitas pessoas que conduziu até ao drive-through em Manila. "Nós sentimos mesmo que mesmo que o nosso animal é parte da nossa família"