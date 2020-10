Cerimónia vai decorrer esta segunda-feira no Paços do Concelho, em Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente na cerimónia comemorativa do 110.º aniversário da implantação da República, no Paços do Concelho, em Lisboa.

A cerimónia vai contar com o içar da bandeira nacional, com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina e de Marcelo Rebelo de Sousa.