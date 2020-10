António Lobo Xavier diagnosticado com covid-19. Presidente da República já fez o teste

Contactos estão a ser rastreados e incluem várias figuras de Estado. Antigo dirigente do CDS participou durante a última semana na reunião do Conselho de Estado em que esteve a presidente da Comissão Europeia. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues já foram testados. Na última quarta-feira participou também no seu programa televisivo semanal, onde se senta ao lado de Pacheco Pereira e da líder da bancada socialista Ana Catarina Mendes.

António Lobo Xavier testou positivo para a covid-19. Na última semana o antigo dirigente do CDS participou na reunião do Conselho de Estado onde estiveram conselheiros, o Presidente da República, o primeiro-ministro e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que estava em Portugal para a apresentação do plano de recuperação europeu. Segundo a SIC Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues já foram testados e todos os participantes terão também de fazer o teste. Rui Rio e Ramalho Eanes serão testados esta segunda-feira.

O círculo de contactos de Lobo Xavier envolve assim várias figuras de Estado, mas poderá também estender-se ao Parlamento. O antigo dirigente centrista e conselheiro de Estado esteve também no seu programa semanal, Circulatura do Quadrado, onde participam Pacheco Pereira e Ana Catarina Mendes, presidente do grupo parlamentar do PS. Se na reunião do Conselho do Estado todos os participantes usam máscara, nos programas televisivos essa não tem sido a regra. Lobo Xavier esteve como habitualmente ao lado de Pacheco Pereira. Os contactos de Lobo Xavier estão já a ser notificado e os testes estão a ser feitos na Fundação Champalimaud.

Quem esteve na reunião do Conselho de Estado

A reunião decorreu na terça-feira, com os participantes a usar máscara e a manter distância de segurança. A reunião contou com a presença de três antigos presidentes, Ramalho Eanes, Cavaco Silva e Jorge Sampaio. Lobo Xavier estava sentado entre Leonor Beleza e Francisco Louçã. Estavam ainda presentes ​o presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, a provedora da Justiça Maria Lúcia Amaral, Marques Mendes e Francisco Pinto Balsemão.

Já depois da reunião do Conselho do Estado, o Presidente da República recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão e esteve na quinta-feira em Pontevedra, na Galiza, onde participou na abertura do Fórum La Toja com o Rei de Espanha.