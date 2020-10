Donald Trump saiu do Hospital Walter Reed para "acenar aos seus apoiantes"

Donald Trump saiu este domingo do Hospital Walter Reed em Bethesda, onde fora hospitalizado na última sexta-feira menos de 24 horas após ter sido diagnosticado com covid-19. Já tinha havido a indicação de que o Presidente norte-americano poderia ter alta em breve mas as informações sobre o seu estado de saúde têm sido até aqui contraditórias.

A CNN avança que os jornalistas acreditados para seguir o Presidente não foram informados deste movimento para fora do hospital, o que não é habitual. Soube-se entretanto que a saída terá sido apenas temporária, para um passeio. “O presidente Trump fez um curto passeio de carro de última hora para acenar para seus apoiantes do lado de fora e agora voltou para a suíte presidencial dentro de Walter Reed", disse Judd Deere, chefe de imprensa da Casa Branca, numa nota divulgada junto da pool de imprensa.

Depois de a hospitalização ter sido apontada como medida preventiva, o estado de saúde de Trump suscitou declarações contraditórias do seu médico, que tem dito que está tudo bem, e do chefe de staff, que informou que as próximas 48 horas seriam críticas. Além de um cocktail de anticorpos experimental, Trump já fez dois medicamentos usados nos casos moderados a graves de covid-19, o antivírico remdesivir e a dexametasona, corticóide que tem sido usado na covid-19 em casos de insuficiência respiratória e baixa oxigenação do sangue e parece ter alguns resultados na recuperação da infeção e no evitar de cuidados intensivos como a ventilação mecânica.

Ambas as medicações são de uso hospitalar e implicam vários dias de toma, pelo que não é expectável uma saída imediata do hospital, a menos que a Casa Branca utilize instalações próprias.