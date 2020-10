Thomas Jefferson Byrd, ator de filmes de Spike Lee, morto a tiro nos Estados Unidos

O ator de 70 anos, que participou em várias produções de Spike Lee, foi encontrado com vários ferimentos de bala nas costas e acabou por não resistir.

O ator Thomas Jefferson Byrd foi morto a tiro, este sábado, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos.

O anúncio da morte foi feito pelo cineasta Spike Lee, este domingo, nas redes sociais, e confirmado pelo departamento de polícia de Atlanta.

“Estou triste em anunciar o trágico assassinato do nosso querido irmão Thomas Jefferson Byrd na última noite em Atlanta, em Geórgia", escreveu Spike Lee, nas redes sociais, onde publicou uma foto do ator nas gravações do filme Irmãos de Sangue (1995).

O ator de 70 anos, que participou em várias produções de Spike Lee, foi encontrado com ferimentos de bala nas costas, depois de a polícia ter sido chamada ao local com o alerta de que um homem estava ferido. As autoridades encontraram Thomas Jefferson Byrd “deitado e inanimado” e o óbito acabou por ser declarado pouco depois.

Também a atriz Viola Davis lamentou o sucedido nas redes sociais.

"Oh não!!! 2020! O quê??? Adorei trabalhar contigo, Byrd. Que ótimo ator tu foste. Lamento muito que a tua vida tenha acabado assim. A rezar pela tua família. Lamento muito", escreveu.

As circunstâncias da morte estão agora a ser investigadas.