Lobo Xavier: "Não consigo identificar o ponto onde as minhas defesas e cuidados falharam"

Conselheiro de Estado falou esta noite pela primeira vez publicamente depois de ter testado positivo para a covid-19. Lobo Xavier diz estar bem, agora sem sintomas e diz que nas últimas horas, perante as notícias, se lembrou do regicídio. "Sim, há um estigma", afirmou, tecendo elogios à resposta dos serviços de saúde. "Além do incómodo que causei aos outros, foi para mim uma experiência gratificante ver as coisas a funcionar".

António Lobo Xavier falou pela primeira vez publicamente esta noite depois de ter sido diagnosticado com covid-19. "Às vezes oiço as notícias e acho que se esquecem que há nesta história apenas um doente a precisar de cuidados com risco de sequelas. Penso que às vezes as pessoas têm a ideia que os poderosos e conhecidos nunca são infectados e isso acontece a todos", disse o conselheiro de Estado na TVI24, onde participa semanalmente no programa Circulatura do Quadrado.

O antigo dirigente centrista confirmou ter tido alguns sintomas, uma febre ligeira e mal-estar físico, o que levou a fazer o teste no sábado. Atualmente já não está com sintomas.

Questionado sobre se sabe como poderá ter contraído a infeção, Lobo Xavier disse cumprir todas as regras e até que costuma ser acusado de ser "cauteloso de mais", mas continua a fazer a sua vida. "Ponho gasolina nas áreas de serviço, desloco-me para trabalhar em Lisboa, vou à TVI fazer o programa, onde se cumprem as regras. Até agora nenhuma das pessoas com quem contactei estava infectada. Não sei sequer se estava infectado durante o Conselho de Estado e até sabermos os resultados, felizmente negativos - e lamento o incómodo que causei aos conselheiros - tanto podia ser eu a infectar alguém como algum desses conselheiros a infectar-me a mim. Infelizmente causei esse mal-estar e incómodo. Não consigo identificar o ponto onde as minhas defesas e cuidados falharam".

Lobo Xavier mostrou preocupação mas também otimismo. "Temos de estar preparados porque isto pode acontecer. Seria trágico, seria muito triste para mim que fosse eu a infectar algum dos conselheiros. Felizmente isso não aconteceu".

O advogado sublinhou que aceitou falar esta noite com a TVI para dar duas notas numa altura em que está ainda em recuperação e isolamento. "Funcionaram os procedimentos. Tenho ligações diárias com a delegada de saúde da minha área de residência e com o médico de família identificado para me acompanhar; foi-me pedida a identificação exaustiva de todas as pessoas com quem contactei durante a semana e fui testado numa estrutura da Câmara Municipal do Porto, UNILABS e Polícia Municipal do Porto, que foi verdadeiramente examplar na humanidade e acompanhamento. Não custa absolutamente nada. Se posso dizer alguma coisa é que o teste não custa nada. As pessoas são delicadas e corteses. Além do incómodo que causei aos outros, foi para mim uma experiência gratificante ver as coisas a funcionar."

A segunda nota foi sobre o estigma que tem sentido. Lobo Xavier diz que ao ler as notícias sobre si desde este domingo se sentiu como no regicídio. "Sim, há um estigma, foi por isso que decidi que devia vir aqui explicar. Há dois tipos de pessoas: as que cumprem as regras, são escrupulosas, pode-lhes acontecer e foi o meu caso. Há pessoas que são negacionistas e temerárias e dessas não tenho pena. Não gosto muito da companhia de Donald Trump nas notícias do dia mas pode acontecer a qualquer um".

O Presidente da República também falou esta segunda-feira sobre o sobressalto das últimas 24 horas na hierarquia do Estado, nomeadamente sobre por que motivo não ficou em isolamento. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que é testado duas vezes por semana e na última fez assim três testes, sendo um "contacto de baixo risco" de Lobo Xavier, indicou.

As normas da DGS estabelecem que, perante o contacto com um caso confirmado de covid-19, contactos de alto risco devem fazer isolamento profilático de 14 dias após a exposição mesmo que apresentem um teste negativo. Já contactos de baixo risco devem fazer vigilância ativa, como medir a febre diariamente, mas não estão sujeitos a isolamento.

Questionada esta segunda-feira, a DGS não esclareceu se os participantes na reunião do Conselho de Estado foram considerados contactos de alto ou baixo risco. "Após a identificação do caso positivo para COVID-19 do Conselheiro de Estado António Lobo Xavier, foi assegurada a investigação epidemiológica, pela Autoridade de Saúde, apoiada pela Unidade de Saúde Pública e, com base na avaliação de risco, aplicado o conjunto de medidas considerado apropriado", informou a autoridade nacional de saúde.