Efemérides de 6 de Outubro

1683 Os primeiros colonos alemães no Novo Mundo (13 famílias) chegaram há 337 anos à Pensilvânia, onde fundaram a região independente de Germantown, absorvida em 1854 pelo Estado norte-americano da Filadélfia.

1889 Abriu há 131 anos o mais famoso cabaré do Mundo, o Moulin Rouge, em Paris (na zona de Pigalle, Boulevard de Clichy), criado pelo espanhol Josep Oller (1839-1922), que já era proprietário anteriormente do Olympia (1888).

1927 Estreou há 93 anos o primeiro filme comercial sonoro, The Jazz Singer (O Cantor de Jazz), de Alain Grosland e com Al Johnson, no Teatro Warner, em Nova Iorque.

1957 Realizou-se há 63 anos o I Congresso Republicano de Aveiro, presidido por António Luís Gomes (1863-1961), ministro do Fomento na I República e membro do Partido Republicano, decorrendo o congresso sob a vigilância da PIDE, polícia política da ditadura.

1973 Houve há 47 anos uma reunião alargada do Movimento dos Capitães, em Lisboa, Odivelas (em casa de um dos militares) onde pela primeira vez foi debatida a possibilidade do emprego da força para pôr fim à ditadura, depois da criação do MFA um mês antes (9 de Setembro) em Alcáçovas.

1974 Um "Domingo de Trabalho para a Nação", proposto pelo Governo de Vasco Gonçalves (1921-2005), num exorcismo do movimento de direita de 28 de Setembro, teve lugar há 46 anos, obrigando à doação do salário dos trabalhadores desse dia ao Estado.

1978 A França concedeu asilo político há 42 anos ao dirigente religioso iraniano Ayatollah Khomeini (1902-89), expulso da Pérsia, há 41, abrindo assim caminho à criação de uma ditadura cruel do fundamentalismo islâmico, que no ano seguinte depôs o mais brando e muito corruto ditador Xá da Pérsia.

1992 Tiveram início há 28 anos as emissões regulares da SIC, primeiro operador privado de televisão em Portugal, quando às 4 da tarde Alberta Marques Fernandes (n.1968) apresentou o primeiro noticiário do canal de Francisco Pinto Balsemão (n.1937).

2004 O relatório final do inspetor de armamento dos EUA para o Iraque, Charles Duelfer, concluiu há 16 anos que o regime de Saddam Hussein não possuía armas de destruição maciça, o que não impediu a guerra ali lançada por Bush filho.

2009 A primeira rádio dedicada exclusivamente ao Fado, de Luís Montez, tomou o nome de Amália, no 10º aniversário da morte da cantora e há 11 anos.

2012 Paolo Gabriele (n.1966), ex-mordomo do Papa Bento XVI, foi condenado há 8 anos a 18 meses de prisão, por roubar e divulgar documentos secretos do Vaticano (sobre uma rede interna de corrupção e nepotismo contra a qual lutava o Pontífice), que a pretendia destruir.

2017 O Parlamento Catalão aprovou há 3 anos o referendo soberanista que tanta tensão está a criar estes dias com uma desvairada Madrid.