Novo modelo de debates com o Governo estreia-se amanhã no Parlamento

O debate com o Governo passa a ter dois formatos, sendo que num deles não é obrigatória a presença do primeiro-ministro.

O Parlamento estreia na quarta-feira o novo modelo de debates com o Governo, aprovado pelo PS e pelo PSD antes do verão, num formato que contará com a presença do primeiro-ministro para responder aos partidos sobre política geral.

No último plenário da anterior sessão legislativa, PS e PSD aprovaram o novo Regimento da Assembleia da República, que terminou com o modelo de debates quinzenais com o primeiro-ministro, que estava em vigor desde 2008.

Recorde-se que o novo modelo prevê que o debate com o Governo se desenvolva em dois formatos alternados: num mês, será com o primeiro-ministro sobre política geral e, no seguinte, sobre política setorial com o ministro da pasta, podendo o chefe do Executivo estar ou não na Assembleia.