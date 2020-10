Apps for Good Portugal recebe prémio internacional da UNESCO

O Apps for Good Portugal, programa educativo tecnológico em que jovens do 2º ciclo ao secundário criam aplicações para resolver problemas da sociedade, recebeu o Prémio UNESCO - Hamdan bin Rashid Al-Maktoum de Boas Práticas e Desempenho Exemplar na Melhoria da Eficiência dos Professores.

“A UNESCO reconhece assim internacionalmente a abordagem inovadora do Apps for Good para melhorar o desempenho e a eficácia dos professores para uma educação de qualidade para todos e é a primeira vez que Portugal recebe este prémio”, diz em comunicado a organização não-governamental CDI Portugal, que lançou o programa.

A entrega do prémio decorreu esta segunda-feira – Dia Mundial do Professor – em Paris, com a UNESCO a homenagear o Apps for Good Portugal por ser um programa que impulsiona todos os princípios para a educação tecnológica e inclusiva que são defendidos por todas as organizações que querem um melhor modelo de educação para o futuro.

Criado em 2008 e concedido a cada dois anos, o objetivo do Prémio Hamdan da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), que vai na sua 6ª edição, é apoiar a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem em todo o mundo, dando prioridade aos países em desenvolvimento e às comunidades marginalizadas e desfavorecidas. O Prémio conta com o apoio do Xeque dos Emirados Árabes Unidos e é atribuído por júri internacional composto por cinco distintos profissionais escolhidos pelo seu alto nível de conhecimentos e experiência em questões relacionadas com os professores.

Atualmente na sua 7ª edição, o Apps for Good Portugal é agora reconhecido pela UNESCO pela abordagem inovadora que dá aos professores, ao nível da formação e materiais didáticos inovadores e, desta forma, por conseguirem promover o progresso da aprendizagem dos seus alunos. O programa educativo já chegou a 1133 professores portugueses e continua a fazer crescer uma nova geração de problem-solvers e empreendedores sociais e tecnológicos conseguindo deste modo reduzir o fosso digital dos professores e dos alunos.

“Estamos muito contentes e orgulhosos por receber este prémio entregue por uma instituição como a UNESCO. É o reconhecimento internacional não só do nosso trabalho, mas, sobretudo, do trabalho, da resiliência e da inteligência dos professores e alunos portugueses, especialmente neste momento extremamente complicado que atravessamos. Este prémio também é para eles”, afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.

Lançado pelo CDI Portugal, o Apps for Good é um programa que pretende seduzir jovens (entre os 10 e 18 anos) e professores para a utilização da tecnologia como forma de resolver os seus problemas, propondo um novo modelo educativo mais intuitivo, colaborativo e prático. O objetivo do programa é desenvolver aplicações (apps) para smartphones e tablets que possam contribuir para a resolução de problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo em que vivemos.

Apesar de ser já reconhecido internacionalmente como um programa líder na inclusão digital de alunos e professores e na contribuição para a evolução do modelo educativo atual, a realidade provocada pela pandemia relevou ainda mais a sua importância na contribuição para a igualdade de acesso à educação e ao conhecimento em geral.

A operacionalização do programa decorre ao longo do ano letivo, onde professores (de todas as áreas disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos. Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular.