Desmantelada rede que distribuía material pedófilo a partir de Portugal

Foram detidos 12 suspeitos, quatro deles menores e sete com vinte e poucos anos.

A Polícia Nacional espanhola desmantelou uma rede, gerida por jovens, que distribuía material pedófilo a partir de Portugal.

Foram detidas 12 pessoas, entre eles o administrador do site usado para a distribuição do material, que segundo a polícia espanhola estava em Portugal, assim como os servidores em que estava alojada a página da internet. A detenção deste suspeito foi feita com o apoio das autoridades portuguesas.

As restantes detenções foram feitas em Barcelona, Girona, Sabadell, Cáceres, Albacete, Cádis, Castellón, Madrid, Málaga, Múrcia e Valência.

As autoridades espanholas sublinharam que todos os detidos eram jovens, quatro são menores e sete têm pouco mais de 20 anos.

A investigação contou com o apoio e a colaboração da Europol (serviço Europeu de polícia), Interpol (organização internacional que facilita a cooperação policial mundial) e a Polícia de Segurança Pública portuguesa (PSP).

Na origem da investigação terá estado uma informação anónima partilhada no site da polícia espanhola, que colocou agentes a investigar o caso.