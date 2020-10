Criador do famoso antivírus McAfee detido em Espanha

A polícia espanhola deteve no aeroporto de Barcelona, no sábado à noite, o magnata norte-americano John McAfee, criador do programa informático antivírus com o seu nome.

O milionário, procurado nos Estados Unidos da América (EUA) por suspeitas de fraude, foi intercetado quando se preparava para apanhar um voo para Istambul, na Turquia.

Fontes da polícia espanhola adiantaram que deram seguimento a um mandado de procura e detenção passado pela justiça dos EUA.

Sublinhe-se que John McAfee é suspeito de fugir ao pagamento de milhões de dólares em impostos sobre os lucros que terá obtido com o comércio de dinheiro virtual, as chamadas criptomoedas.