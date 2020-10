Banco de Portugal melhora projeções sobre queda do PIB em 2020

O Banco de Portugal (BdP) prevê uma queda do PIB de 8,1% em 2020 devido à pandemia de covid-19, segundo o Boletim Económico divulgado esta terça-feira. Esta previsão é, no entanto, mais otimista do que a de junho.

"A economia portuguesa cairá 8,1% em 2020, reflexo de uma queda homóloga de 9,4% no primeiro semestre e de uma recuperação na segunda metade do ano, que se traduz numa variação homóloga de -6,8%", lê-se no documento divulgado pelo BdP.

A nova projeção, com uma diferença substancial de 1,4 pontos percentuais, parece indicar um impacto mais reduzido do confinamento na economia portuguesa, do que o inicialmente previsto, e de uma melhor reação das empresas e das famílias, considera o banco central.

Sobre o desemprego, o Banco de Portugal prevê que haja um aumento da taxa, devido à contração da atividade provocada pela pandemia, para 7,5% em termos médios anuais, face aos 6,5% em 2019, valor que representa uma revisão em baixa face à divulgada em junho.

"A especificidade da crise pandémica implicou uma diminuição da taxa de desemprego no primeiro semestre de 2020, num quadro de uma redução significativa da população ativa. Com a normalização gradual das circunstâncias associadas à pandemia, projeta-se um aumento da taxa de desemprego e da população ativa na segunda metade do ano", é também referido no boletim.