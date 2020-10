JSD acampou em frente ao Ministério do Ensino Superior em protesto contra falta de camas para universitários

Jovens sociais-democratas exigem "saber onde estão as 2.500 camas prometidas pelo Governo do Partido Socialista".

O deputado e presidente da Juventude Social Democrata (JSD), Alexandre Poço, acampou durante a madrugada desta terça-feira, juntamente com a sua direção nacional, em frente ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior, numa ação de protesto para questionar o Governo "sobre as 2.500 camas prometidas aos estudantes universitários".

O protesto, que começou pelas 00h00 desta terça-feira, terminou pelas 10h00, depois de o líder da JSD entregar uma carta ao ministro da tutela, Manuel Heitor.

Na carta a que o SOL teve acesso, os jovens sociais–democratas dizem que “apenas 32 camas das 64 realmente novas camas podem ser colocadas ao serviço dos estudantes”, números “muito ambíguos em relação às 780 camas anunciadas como novas” pelo Governo. Os números “são ainda mais díspares se colocados em confronto com a promessa de 2.500 novas camas previstas para 2020” segundo o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES).

“Num início de ano letivo conturbado e com milhares de jovens e suas famílias na indefinição em termos de alojamento, somos surpreendidos pela ineficácia e falta de cumprimento do PNAES no que concerne à oferta de novas camas para os estudantes do Ensino Superior. Apenas 32 camas das 64 realmente novas camas podem ser colocadas ao serviço dos estudantes. São números muito ambíguos em relação às 780 camas anunciadas como novas pelo seu Ministério, mas são ainda mais díspares se colocados em confronto com a promessa de 2 500 novas camas previstas para 2020 segundo o PNAES. A concretização do PNAES tem sido um verdadeiro descalabro, com muita promessa, propaganda e engodo em torno da disponibilização de novas camas”, lê-se na missiva.

A JSD exige assim que Manuel Heitor esclareça o número de novas camas disponíveis e que o Executivo de António Costa “cumpra a sua palavra”. “Senhor Ministro, dada a gravidade da situação e à importância que a mesma tem para milhares de estudantes e famílias, a JSD exige que, de uma vez por todas, esclareça qual o número de novas camas, bem como, que o Governo cumpra a sua palavra, concretizando definitivamente o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior”, termina a carta.

Alexandre Poço critica o Governo socialista e considera mesmo que o Executivo e o ministro Manuel Heitor “estão a brincar” com a vida de milhares de jovens.

“O Partido Socialista tem enganado os estudantes do ensino superior e esta situação tem que ter cobro já”, disse o deputado. “O Governo e o Ministro Manuel Heitor estão a brincar com a vida e com o futuro de milhares jovens e de famílias, ainda por cima numa altura tão delicada como esta que vivemos”, acrescentou.

Já João Pedro Louro, secretário-geral da estrutura partidária, garante que “a JSD não irá descansar até obrigar o Governo a olhar para este tema com a dignidade que ele merece, iremos até às últimas consequências””.