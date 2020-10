José Fonte dispensado da seleção nacional após testar positivo para a covid-19

José Fonte está infetado com o novo coronavírus e foi dispensado do estágio da seleção nacional. Fernando Santos convocou, esta terça-feira, o defesa central Domingo Duarte, do Granada, para substituir o jogador do Lille.

Segundo uma nota da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os restantes jogadores da seleção nacional estão bem, assim como equipa técnica e staff, que testaram negativo para a covid-19.

Renato Sanches, colega de José Fonte na seleção e no Lille, disse, em declarações à SportTv, que o jogador, de 36 anos, está bem. “Já falei com o José e ele está bem. Está normal”, disse.

A equipa das quinas realiza esta tarde a segunda sessão de treino antes do jogo de preparação com a Espanha, agendado para amanhã, quarta-feira.