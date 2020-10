Número de óbitos das últimas 24 horas foi o mais alto desde 1 de junho

Morreram 14 pessoas nas últimas 24 horas, período no qual foram também registados 427 novos casos. Há também mais 31 pessoas internadas do que ontem.

Foram registados mais 427 novos casos de covid-19 e 14 óbitos em Portugal esta terça-feira. Assim, o país soma um total de 80.312 infetados e 2.032 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O número de mortes das últimas 24 horas é assim o mais alto desde o dia 1 de junho, quando foram reportados também 14 óbitos, sendo preciso recuar a 20 de maio para encontrar um registo superior (16).

Por outro lado, o número de novos contágios é o mais baixo dos últimos oito dias, ainda que possam ser consequência de serem realizados menos testes ao fim de semana e ao feriado.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos novos casos, 131 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 231 na região Norte. Há mais 35 casos no Centro, mais 9 no Algarve e mais 15 no Alentejo. Nos arquipélagos, os Açores registam um novo caso e a Madeira mais cinco.

Apesar de a Grande Lisboa, ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias, não ter sido a região com maior número de casos, o mesmo não se passa em relação ao registo de óbitos. Segundo o boletim, dez das 14 vítimas mortais, viviam na Região de Lisboa e Vale do Tejo. A Região Norte registou três mortes e a do Centro uma.

Por outro lado foram registados mais 258 recuperados, elevando assim o número de pessoas que venceram a doença no país para 50.712.

Os dados da DGS mostram ainda que o número de internados continua a aumentar. Existem 732 pessoas internadas em hospitais de todo o país, mais 31 do que ontem. Destas, 104 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos duas face ao último balanço.

Portugal tem 27.568 casos ativos do novo coronavírus, mais 155 do que ontem e as autoridades de saúde estão a vigiar 46.437 pessoas.