Vídeo que mostra como é feito molho de famosa cadeia de fast food torna-se viral: "Gostaria de não ter visto isto"

Alguns amantes do KFC ficaram surpreendidos depois de um britânico, que diz trabalhar no restaurante, utilizar a rede social TikTok para mostrar, passo a passo, como é feito o famoso molho Gravy, que se encontra nos produtos da famosa cadeia de fast food. O vídeo foi partilhado na semana passada e já se tornou viral.

De acordo com as imagens, é adicionada água a um recipiente que contém uma substância castanha conhecida como ‘crackling’ – “pedaços de frango que saem da frigideira e que depois são guardados no frigorífico”. Seguem-se os temperos já prontos e a mistura é batida e colocada no forno. Após alguns minutos, a mistura é novamente mexida e volta ao forno. Quando sai, a mistura está engrossada e é passada por uma peneira para remover os pedaços. Posteriormente, o molho é distribuído por pequenas caixas e rotulado.

O vídeo já foi visto por milhares de pessoas e tem milhares de comentários, alguns de pessoas que juraram não voltar a comer o molho depois de assistir ao processo."Nunca mais comerei este molho”, disse uma pessoa. “Isto é cruel”, escreveu outro. "Eu gostaria de nunca ter visto isto", "Graças a Deus sou vegetariano".

O alegado empregado, que partilhou o vídeo, respondeu a alguns dos comentários e defendeu que “na verdade, o molho é feito de uma forma limpa” e, portanto, devem continuar a comê-lo.

Já outros acharam os comentários negativos engraçados. "As pessoas obviamente não entendem o que é um molho”, lê-se. "Isto é muito melhor do que pensei que fosse feito. Não consigo imaginar o que algumas pessoas nos comentários pensariam se vissem como o molho normal é feito”, disse outro.

O jornal britânico Mirror encontrou em contacto com o KFC, mas até então não obteve qualquer reação.