Reino Unido reporta mais de 14 mil novos casos e 76 mortes em apenas 24 horas

Número diário de novos casos continua a aumentar no país.

Morreram mais 76 pessoas devido à covid-19 no Reino Unido nas últimas 24 horas. No total, o país soma 42.445 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Os dados revelados esta terça-feira mostram ainda que foram diagnosticados 14.542 novos casos.

Recorde-se que, no fim de semana, foram notificados mais 16 mil casos de infeção que não tinham sido comunicados devido a uma falha técnica, levando o governo britânico a abrir uma investigação. No total há registo de 530.113 infetados no país desde o início da pandemia.