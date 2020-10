Idoso desaparecido em Vila Real foi encontrado dentro de tanque com água

A GNR localizou, esta terça-feira um idoso, de 86 anos, que se encontrava desaparecido desde ontem, na localidade de Agarez, no concelho de Vila Real.

Em comunicado, a força de segurança explica que, na sequência de uma denúncia a informar que o idoso tinha desaparecido, os militares desencadearam uma operação de busca e salvamento. O homem foi encontrado dentro de um tanque com água junto à sua residência.

Por apresentar sinais de hipotermia, o idoso foi transportado de imediato para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real.

A operação contou com o reforço da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e com o apoio dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real e de populares.