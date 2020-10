Mais 261 mortes e quase 12 mil novos casos nas últimas 24 horas em Espanha

Espanha registou 11.998 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 825.410 o número total de infetados no país desde o início da pandemia. Este é o maior número de casos acumulados da Europa.

Dos novos casos, só 5.187 foram diagnosticados na comunidade autónoma de Madrid.

Os dados revelados esta terça-feira mostram ainda que morreram mais 261 pessoas no país devido à covid-19. No dia anterior tinham sido registados 139 óbitos. No total, o país soma 32.486 vítimas mortais da pandemia.

Neste momento, há 10.696 pessoas hospitalizadas em todo o país, mais 1.162 face ao último balanço. Destas, 1.544 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.