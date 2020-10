Crónica dos bons malandros

Apesar de todo o ruído, que é muito, não consigo descobrir motivos de entusiasmo, vertigem pelo desconhecido, temores noturnos.

O que se passa é um caso muito simples.

O Governo existente não tem maioria e precisará de aprovar o orçamento.

Quem o tem apoiado até aqui exige influenciar o documento e as políticas.

Sabe, porém, ter limites.

As suas propostas agravam o equilíbrio, contribuem para o aumento da dívida ou afetam negativamente a economia.

E sabe, também, que, num período como este, lhe é penoso estar com o Governo na gestão do mal estar social, do desemprego, da recessão económica.

Portanto só pode exigir o impossível, no caso do PCP, ou o permissível, no caso do Bloco de Esquerda.

O primeiro personificará o aguilhão da esquerda, o segundo o grilo falante.

Não ignoram que a sua força é o aprisionamento do PS na sua teia. A estratégia da aranha, portanto.

Sem eles o PS ficaria nu e o seu poder desaparecia.

E porquê? Porque o PS ficaria nas mãos do PSD e o cenário inovador ruiria.

Não custa imaginar como o PS percebe muito bem tudo isto.

A declaração feita pelo primeiro dos ministros de que, no dia em que o PS dependesse do apoio do PSD, o seu Governo acabava é o exemplo mais certeiro.

Mas, ao mesmo tempo, funciona como uma ameaça, como um ultimatum, como uma condicionante.

Acabada a oportunidade deste Governo, acabava o papel da esquerda esquerda.

Por isso o PS a procura tranquilizar tratando, em público, abaixo de cão, o PSD.

Mas como sabe que tanto necessita de um seguro de vida como de um apoio para políticas europeias fundamentais, no silêncio dos gabinetes, faz acordos secretos.

A solução para as CCDR é um exemplo claro disso mesmo.

Anuncia-se uma eleição, combinam-se os resultados e estes são uma divisão entre os dois.

Não se escuta um queixume dos apoiantes do Governo.

Mas, mais claro ainda do que este caso é o resultante da vinda da Presidente da Comissão Europeia.

Foi um momento alto.

O Governo promove o programa português, Ursula vOn der Leyen patrocina, o primeiro dos ministros espanta.

Como se fosse a opção mais natural do mundo, o primeiro dos ministros responde à chamada de atenção da Presidente quanto ao endividamento, anunciando que irá utilizar apenas as verbas a fundo perdido.

Porque não quer aumentar a dívida, afirma.

Portanto, adia, ou congela, ou recusa 15 mil milhões de euros.

E, perante isto, o que se ouve da esquerda esquerda? Nada.

Logo, assumem um limite, fazem de conta, esquecem as exigências, deixam-nas cair pelo caminho.

Assim sendo, a ameaça da crise política é um tigre de papel

As propostas e as contrapropostas um exercício de hipocrisia.

O PSD, expulso do Governo da cidade, nem sequer tem utilidade marginal. Está fora.

Les jeux sont faits.

As questões resumem-se a dois pontos: um novo apoio social irrecusável se alguém quereria lutar com êxito contra a covid nas periferias metropolitanas, a substituição do Governo pelos outros Bancos no caso BES.

No primeiro caso, o dinheiro europeu pagará, no segundo os portugueses serão chamados a cobrir as perdas.

Não, não é preciso convencer ninguém, o orçamento passará.

A encenação não ultrapassa a de uma peça de terceira categoria.