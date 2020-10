Académico de Viseu – Académica da II Liga pode receber 409 adeptos

A Liga autorizou a presença de 409 adeptos nas bancadas para o jogo de quinta-feira entre o Académico de Viseu e o Académica, da II Liga, disse à Lusa fonte do clube viseense. A partida vai acontecer em Viseu e, numa primeira fase, os bilhetes estão apenas disponíveis para sócios cativos do Académico de Viseu.

O estádio do Fontelo tem capacidade para 4.090 lugares, mas de acordo com o que ficou estipulado entre a Liga e a Direção Geral da Saúde (DGS) a lotação ocupada no jogo será de apenas 10%.

Este será o segundo jogo de teste no programa de retoma dos espetadores aos jogos das competições de futebol, sendo que o primeiro aconteceu no passado sábado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, entre o Santa Clara e o Gil Vicente, no qual também só foi ocupada 10% da lotação do estádio, o que corresponde a 873 espectadores no total de 10 mil lugares.

Os próximos jogos de teste vão acontecer em partidas da seleção nacional: a primeira, um jogo particular, com Espanha, no estádio José Alvalade, na quarta-feira, e a segunda a contar para a Liga das Nações contra a Suécia no dia 14 de outubro, também em Alvalade. Os jogos vão ter 5% e 10% de lotação respetivamente.

O teste final vai ser na II Liga entre o Feirense e o Desportivo das Chaves, no dia 15 de outubro.