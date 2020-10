Singapura vai pagar a quem tiver filhos durante a pandemia como incentivo

Para incentivar os casais a ter filhos e, assim, aumentar a taxa de natalidade do país, o governo da Singapura vai pagar a quem tiver filhos durante a pandemia.

Segundo a CNN, com os impactos do novo coronavírus na economia, o governo teme que exista uma quebra na taxa de natalidade, que é já uma das mais baixas do mundo – a média de nascimentos no país é de 1,14 por mulher. "Temos recebido informações de que a covid-19 está a fazer que alguns pais adiem ter filhos", explicou o governo. Sem adiantar ainda um valor, é bem possível que se situe nos milhares de euros, uma vez que na Singapura já existe um incentivo de cerca de 6200 euros para quem tenha um bebé.

Recorde-se que a Singapura conseguiu evitar o pior da pandemia global com medidas imediatas e eficazes quando os surtos apareceram. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, só 27 pessoas morreram com covid-19 no país.