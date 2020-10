Efemérides de 7 outubro

1571 Os cristãos derrotaram os turcos-otomanos na Batalha de Lepanto, há 449 anos, e puseram assim termo à expansão muçulmana no Mediterrâneo.

1806 O papel químico foi patenteado há 114 anos pelo inventor inglês Ralph Wedgewood (1766-1837).

1932 Revolta, rapidamente sufocada, há 88 anos, do Regimento de Infantaria de Bragança contra a Ditadura Nacional.

1949 Foi proclamada há 71 anos a República Democrática alemã, que teve como primeiro chanceler num longo e mítico mandato o chanceler democrata-cristão Konrad Adenaure.

1950 A Assembleia Geral da ONU aprovou o avanço das forças aliadas para norte do Paralelo 38, há 70 anos, na Guerra da Coreia.

1974 Um cliente do supermercado Marsh's em Troy, no estado norte-americano de Ohio, fez há 46 anos a primeira compra de um produto com código de barras.

1985 Um comando palestiniano sequestrou há 35 anos, o paquete italiano Achille Lauro, com 454 pessoas a bordo.

1992 O líder do grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, Abimael Guzman, foi condenado há 28 anos a prisão perpétua.

2012 O falecido Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, venceu há 8 anos as presidenciais.

2018 Jair Bolsonaro (PSL, da extrema-direita) venceu há 2 anos a primeira volta das eleições presidenciais no Brasil, com 46% dos votos, e Fernando Haddad (PT-lulista, de esquerda) ficou em segundo lugar, com 29%. Também Putin foi eleito para um quarto mandato.

2019 O Parlamento catalão derrotou há 1 ano uma moção de censura contra o Presidente da Generalitat, Joaquim Torra.