Porto junta-se aos concelhos onde os casos mais têm subido

Como tem acontecido todas as segundas-feiras, a Direção Geral da Saúde divulgou no início desta semana novos dados sobre os casos de covid-19 reportados em cada concelho. Recorde-se que não incluem todas as notificações, nomeadamente as comunicadas diretamente por laboratórios, mas apenas as que são feitas pelos médicos já após confirmar residência dos doentes

De acordo com a informação disponibilizada, que o i analisou, Lisboa e Sintra voltaram a ser os concelhos com mais casos na última semana, 468 e 363 respetivamente. Em terceiro lugar surge Loures, com 263 novos casos. Apenas estes três concelhos estiveram acima do patamar de 200 novos casos semanais. Segue-se Odivelas, com 157 novos casos, e logo depois o primeiro concelho a Norte. Mas, se até aqui eram Vila Nova de Gaia e Guimarães a registar as maiores subidas, na última semana foi o Porto a juntar-se aos concelhos da área metropolitana de Lisboa, com 155 novas infeções. Gaia surge logo a seguir, com 146 novos casos nas estatísticas da DGS.

Ao todo, são 12 os concelhos acima do patamar de 100 novos casos semanais. Além dos já referidos, a lista inclui Almada (143 novos casos na última semana), Cascais (141), Guimarães (115), Seixal (112), Amadora (111) e Oeiras (103).

O plano para outono/inverno apresentado pelo Ministério da Saúde prevê a elaboração de mapas de risco com informação mais detalhada sobre a situação epidemiológica nas diferentes zonas do país. Segundo o i apurou, esta análise ao nível concelhio ditará medidas mais localizadas em caso de necessidade. Não foi ainda indicada uma data para a divulgação desta ferramenta.