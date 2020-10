Vídeo mostra estudantes surpreendidos por anaconda fêmea gigante que é perseguida por machos

Um vídeo, captado por um estudante de medicina veterinária, mostra uma anaconda fêmea, com cerca de sete metros, a atravessar uma estrada e a ser perseguida por, pelo menos, sete machos, na cidade de Ituverava, no interior de São Paulo, no Brasil.

Nas imagens ouve-se a admiração de quem estava presente no local, enquanto as cobras passavam pela estrada junto à Faculdade de Itureva Dr. Francisco Maeda.

“Nós ouvimos os funcionários da faculdade gritando e até levamos um susto, porque pensamos que tinha acontecido alguma coisa. Olhamos e vimos uma sucuri [anaconda] atravessando. Eles gritaram, pois estavam sem celular para poderem filmar”, conta António, o estudante que acabou por fazer o vídeo, em declarações ao G1.

De acordo com o estudante, a fêmea tinha entre seis e sete metros. Ao mesmo site, o biólogo Willianwilson Pessoa explicou que as outras cobras, que poderiam parecer crias, são na verdade machos que tentam conquistar a fêmea, tratando-se de um ritual de acasalamento.

No caso das anacondas, as fêmeas são muito maiores do que os machos, e estas são as segundas maiores cobras do mundo em comprimento e também as mais pesadas.