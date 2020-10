Preço das casas em Portugal aumenta 7,8% no segundo trimestre

O preço das casas em Portugal entre abril e junho cresceu acima da média europeia (5% na zona euro e 5,2% na UE), face ao mesmo período do ano passado. Na evolução em cadeira – ou seja, em comparação com o primeiro trimestre do ano – o preço das habitações aumentou 1,7% na zona euro e 1,5% na UE, tendo, neste caso, Portugal registado um aumento abaixo da média (+0,8%).

O preço das habitações aumentou no segundo trimestre do ano 5% na zona euro e 5,2% na União Europeia (UE), em comparação com o mesmo período do ano passado. O preço das casas em Portugal subiu mesmo acima da média (7,8%), entre abril e junho, segundo divulgou esta quarta-feira o Eurostat.

De acordo com o boletim do gabinete estatístico europeu, face aos primeiros três meses do ano, o preço das habitações aumentou 1,7% na zona euro e 1,5% na UE, tendo, neste caso, Portugal registado um aumento abaixo da média (0,8%).

Aliás, com subidas maiores do que Portugal só o Luxemburgo (+13,3%), a Polónia (+10,9%), a Eslováquia (+9,7%) e Croácia (+8,3%). Por outro lado, apenas dois países registaram descidas no preço das casas durante este período: Chipre (-2,9%) e a Hungria (-5,6%).

Na evolução em cadeia – em comparação com o primeiro trimestre do ano –, os preços em Portugal cresceram 0,8%, abaixo da média europeia (1,7% na zona euro e 1,5% na UE). Neste caso, as maiores subidas verificaram-se no Luxemburgo (+4,4%), Itália (+3,1%) e Áustria (+2,5%), enquanto as maiores descidas foram registadas na Hungria (-7,4%), Estónia (-5,8%) e Letónia (-2,3%).