Detido motorista de reboques que tentou raptar mulher para ter relações sexuais em Belmonte

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve o presumível autor de um crime de rapto, na forma tentada, e de um crime de coação sexual, na área do município de Belmonte, dos quais foi vítima uma cidadã estrangeira, 33 anos de idade.

Esta quarta-feira, em comunicado, a PJ revela que os factos ocorreram no passado dia 2 de outubro. O detido, que circulava num automóvel no local dos factos, por razões de natureza meramente laboral, “terá cometido os referidos crimes na via pública, em local isolado, após ter ultrapassado a vítima, que seguia na mesma estrada, de bicicleta, e que, entretanto, veio a deparar-se com a viatura conduzida pelo detido, imobilizada na berma, e com este alegadamente à espera da sua chegada a esse local”.

Uma vez presente às competentes autoridades judiciárias e por elas interrogado, o detido, com a idade de 42 anos, motorista de reboques, acabou submetido às medidas de coação de apresentações semanais às autoridades policiais da sua área de residência e de proibição de contactos com a vítima.