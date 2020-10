Casa onde Bobbi Kristina sofreu overdose está à venda

A casa onde Bobbi Kristina Brown, filha de Whitney Houston, sofreu uma overdose, que culminou na sua morte, foi colocada à venda.

A casa, que chegou a pertencer a Whitney Houston, localiza-se no estado da Geórgia, nos EUA, num condomínio privado, próximo ao rio Chattahoochee. São 242 metros quadrados distribuídos por três quartos, quatro casas de banho, uma suíte com lareira e banheira de hidromassagem e ainda uma grande sala e cozinha. O condomínio tem ainda uma piscina, campo de ténis, um parque, vários trilhos privados e ainda uma pista de caminhada para animais de estimação.

De acordo com o TMZ, a habitação foi colocada à venda há cerca de três semanas. Contudo, o preço baixou dez mil dólares, custando atualmente 599 mil dólares (cerca de 500 mil euros). Um facto que pode ser explicado com a história trágica associada à casa.

Apesar do luxo da habitação, o imóvel ficou associado à morte de Bobbi Kristina, em 2015, quando esta tinha apenas 22 anos. Bobbi foi encontrada inconsciente numa banheira, com o rosto para baixo, pelo namorado, Nick Gordon. A filha de Whitney Houston esteve durante meses internada no hospital, mas acabou por morrer.

Nick Gordon foi suspeito de estar envolvido na morte da namorada, no entanto, nunca foi formalizada uma acusação. Gordon acabou por morrer de overdose de heroína no início deste ano.