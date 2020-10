Liga dá "nota muito positiva" a jogos de teste com adeptos

O primeiro teste com público no futebol profissional em Portugal aconteceu no passado sábado na partida Santa Clara-Gil Vicente (0-0), nos Açores e a Liga fez um balanço “muito positivo” de toda a organização.

Este primeiro teste foi viabilizado pela Direção Regional de Saúde dos Açores e estiveram presentes 873 pessoas, o que corresponde a 10% da lotação do total do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

"Aquele momento da entrada das equipas com o público a aplaudir deu um arrepio para quem lá esteve. O futebol só é verdadeiramente um espetáculo se tiver o público e os aplausos que merece", descreveu a diretora-executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Sónia Carneiro, em conferência de imprensa.

Sónia Carneiro explicou que todas as pessoas mediram a temperatura corporal à entrada do estádio e que ninguém foi mandado para casa, algo que “estava previsto caso fosse necessário”. A diretora-executiva da LPFP sublinhou ainda o papel “importante” do speaker, que foi apelando às pessoas que “se mantivessem o maior tempo possível no seu lugar”. “Essa figura também foi relevante no final do jogo, quando explicou como seria efetuada a saída bancada a bancada e alertou para as regras que teriam de ser implementadas em cada setor", acrescentou Sónia Carneiro, quando explicava também as medidas que vão ser aplicadas no jogo entre o Académico de Viseu e a Académica, na quinta-feira.

Também os parques de estacionamento perto do estádio em Ponta Delgada foram “vistoriados com um controlo muito rigoroso das forças de segurança e as portas do estádio abriram duas horas antes para evitar a aglomeração de adeptos”.

O relatório da LPFP feito em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto foi elaborado esta quarta-feira e o balanço será repetido na segunda-feira para a organização do jogo Académico de Viseu-Académica.

"Estamos muito otimistas e tudo o que nos chegou das autoridades sanitárias e do Governo Regional dos Açores foi manifestamente positivo. Esperamos que o próximo teste assim seja e que nos permita avançar para a primeira meta, que é ter 30% da ocupação dos estádios, respeitando sempre a situação epidemiológica", concluiu Sónia Carneiro.

O segundo jogo de teste vai permitir a entrada de 409 adeptos nas bancadas num total de 4.090 lugares sentados no Estádio do Fontelo, em Viseu. As portas vão abrir quando faltar uma hora e meia para o início do jogo, marcado para as 15.00h desta quinta-feira.