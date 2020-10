Itália regista o maior número de casos diários em seis meses

Confirmados 3.786 novos contágios nas últimas 24 horas no país.

Morreram mais 31 pessoas devido à covid-19 em Itália, o novo balanço, divulgado pelas pelas autoridades de Saúde do país, revela ainda que foram registados 3.786 novos casos nas últimas 24 horas, o número mais alto desde 16 de abril, ou seja, de quase há seis meses.

Mas o número de testes realizados em comparação ao dia anterior também é superior: foram feitos 125.314 testes, mais 25.572 do que na terça-feira.

No total, o país soma já 333.940 infetados com o novo coronavírus e 36.061 mortes, de acordo com a Proteção Civil italiana.

Em relação aos casos ativos, existem agora 62.576 no pais, ou seja, mais 2.442 do que ontem. Foram hospitalizados mais 157 doentes, elevando o total de internados para 3.782 doentes, dos quais 337 estão em Unidades de Cuidados Intensivos – mais 18 do que terça-feira.

Em Itália já foram curadas até ao momento 235.3030 pessoas. Nas últimas 24 horas, recuperaram 1.204 pacientes.