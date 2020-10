Brasil ultrapassa barreira dos 5 milhões de infetados com covid-19

O Brasil tem já, desde 26 de fevereiro até à data, um total acumulado de mais de 5 milhões (5.000.694) de infetados com o novo coronavírus, segundo anunciaram esta quarta-feira as autoridades de Saúde do país.

Só nas últimas 24 horas, no Brasil, houve mais 31.553 casos de covid-19 e 734 mortes, no total de 148.228 óbitos desde o início da pandemia. Relativamente aos recuperados, dos mais de 5 milhões infetados, recuperaram 4.391.424 pacientes e 461.061 estão sob acompanhamento médico.

Recorde-se que o Brasil é o país lusófona mais afetado pela pandemia e o segundo do mundo com mais mortes, sendo apenas ultrapassado pelos Estados Unidos.