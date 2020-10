Empresa de limpeza dos aviões da TAP em Lisboa avança para despedimento coletivo

A empresa ISS Facility Services – que assegura a limpeza dos aviões da TAP, no aeroporto de Lisboa – avançou com um despedimento coletivo de 116 trabalhadores. As notificações foram entregues na quarta-feira diretamente a estes colaboradores, no seu local e horário de trabalho.

De acordo com a carta, os trabalhadores notificados ficam dispensados de comparecer ao serviço a partir de hoje [esta quinta-feira] e até à conclusão do processo de despedimento coletivo, “sem perda de retribuição ou qualquer outro direito”.

Ao abrigo do Código do Trabalho, os trabalhadores notificados têm agora cinco dias úteis para designar uma comissão que os represente na discussão deste despedimento coletivo junto da empresa.

A notificação escrita é acompanhada de um anexo com cerca de 70 páginas, com informação sobre os motivos do despedimento coletivo, os critérios de seleção dos trabalhadores a despedir e o método de cálculo das compensações, entre outros. A ISS Facility Services justifica a decisão com a redução da operação da TAP, devido ao impacto da pandemia de covid-19.

O Sindicato dos Trabalhadores das Atividades Diversas vai promover no sábado um encontro com os trabalhadores para analisarem a situação e decidirem as medidas a tomar.