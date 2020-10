Morte no Aeroporto de Lisboa

E que todos possamos ficar descansados com um SEF realmente limpo, e com os seus agentes a irem ao ginásio sempre que precisarem de treinar, em vez de o fazerem cobardemente em cidadãos manietados.

Podemos ficar um nadinha descansados com a acusação do Ministério Público (MP) a 3 inspectores do serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), pela morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, selvaticamente agredido depois de manietado, e que viria a morrer (após longas pancadaria e agonia).

Segundo vejo nos jornais, pelo menos 2 desses 3 inspectores já estarão em casa, de castigo (será um castigo doirado).

Como disse o representante da Associação dos Ucranianos Portugueses, tem de haver mais acusados. Porque houve uma tentativa de encobrimento do assassinato, com a cumplicidade de mais gente dessa Polícia. E os cidadãos só podem ter confiança numa Polícia que os defenda e não os assassine, e que entre em cumplicidades para esconder um homicídio.

Portanto agradecíamos que tudo seja clarinho, numa investigação talvez mais cuidadosa, e que os magistrados judiciais lhe correspondam. E que todos possamos ficar descansados com um SEF realmente limpo, e com os seus agentes a irem ao ginásio sempre que precisarem de treinar, em vez de o fazerem cobardemente em cidadãos manietados. E ainda que não fosse cobardemente... E considerando cúmplices igualmente culpados.