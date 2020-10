Portugal ultrapassa os mil casos diários esta quinta-feira

Portugal ultrapassou os mil casos diários de covid-19 esta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, durante uma visita ao Hospital de Braga. "Temos de nos preparar para o que aí vem", alertou o governante, citado pelo Jornal de Notícias.

Este número diário de novos casos já não era registado há meses, mais exatamente desde o dia 10 de abril quando foram reportadas 1.516 novas infeções. Apesar de já se saber que o número de novos casos ultrapassa os 1.000, os números exatos só serão conhecidos com o lançamento do boletim epidemiológico realizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Recorde-se que este cenário já tinha sido previsto pelo primeiro-ministro, António Costa, há duas semanas, no entanto, apesar de se ter verificado um aumento significativo nos números diário, estes não chegaram aos 1.000. Setembro foi o mês onde foram confirmados mais casos desde o início da pandemia no país, também com um recorde de testes realizados.