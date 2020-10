Easyjet cria base sazonal em Faro em 2021

A Easyjet anunciou esta quinta-feira que vai estabelecer uma base sazonal em Faro, na primavera de 2021. Segundo os responsáveis da companhia área lowcost britânica, esta base – a terceira em Portugal depois da abertura em Lisboa, em 2012, e Porto, em 2015 – vai permitir a criação de cerca de 100 postos de trabalho diretos no aeroporto do Algarve.

Em conferência de imprensa, José Lopes, diretor executivo da Easyjet Portugal, anunciou que a fase de recrutamento começa esta quinta-feira, mas será dada "prioridade" aos trabalhadores da Easyjet que possam ter a "oportunidade de pedir a transferência para cá". Na cerimónia – que contou com a presença do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira –, José Lopes adiantou que os trabalhadores da companhia aérea vão ser contactados "ainda hoje" nesse sentido, e só depois será aberto um "recrutamento externo", caso ainda seja necessário preencher as vagas.



Em comunicado, a Easyjet refere que esta nova base temporária “vai criar cerca de 100 novos empregos diretos no Algarve”. “Atualmente a companhia aérea emprega cerca de 325 pessoas em Portugal, todos ao abrigo de contratos locais e negociados com sindicatos portugueses do setor", lê-se na nota da empresa.



“Este passo vai fortalecer ainda mais o caminho para a posição de liderança na região e irá permitir que a Easyjet alcance a posição de primeira operadora em número de passageiros e também em volume de operações. No geral, a Easyjet é uma das principais companhias aéreas em Portugal, onde só no ano passado, transportou quase oito milhões de passageiros. A companhia aérea opera atualmente nos quatro aeroportos no país: Lisboa, Porto, Faro e Funchal, de onde oferece ligações internacionais e nacionais”, acrescenta o comunicado.



A Easyjet “vai alocar três Airbus A319, com 156 lugares”, que vão voar a partir da base de Faro “para 17 destinos internacionais entre março e outubro de 2021”.