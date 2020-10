“Desemprego" é a principal preocupação dos líderes empresariais mundiais

As conclusões do relatório “Riscos Regionais dos Negócios 2020”, do Fórum Económico Mundial, indica ainda que as “doenças infeciosas” subiram 28 lugares no ranking e ocupam o segundo lugar. As regiões alvo desta pesquisa incluem Ásia-Pacífico, Eurásia, Europa, América Latina e Caribe, Médio Oriente e norte de África, América do Norte, sul da Ásia e África subsaariana.

O “desemprego” é a maior preocupação dos líderes empresariais mundiais, de acordo com o mapa interativo “Riscos Regionais dos Negócios 2020”, do Fórum Económico Mundial, divulgado esta quinta-feira. As “crises fiscais” que ocupavam o primeiro lugar em 2019 descem este ano para o terceiro lugar.

As “doenças infeciosas” subiram 28 lugares no ranking e ocupam o segundo lugar, sendo o risco mais recorrente a ocupar o top-10 em todas as regiões, excepto no sul da Ásia. As regiões alvo desta pesquisa incluem Ásia-Pacífico, Eurásia, Europa, América Latina e Caribe, Médio Oriente e norte de África, América do Norte, sul da Ásia e África subsaariana. O questionário analisa 30 riscos, incluindo ataques terroristas, fenómenos meteorológicos extremos e colapsos ou crises de Estado.

Embora no top dos riscos estejam principalmente os económicos, os riscos relacionados com o clima estão, também, a ter especial atenção este ano, com as “catástrofes naturais” (que sobem sete lugares), os “fenómenos meteorológicos extremos” (sobem cinco), a “perda da biodiversidade” e “colapso dos ecossistemas” (sobem oito) e a “falha de adaptação às alterações climáticas” (sobem dois) a merecerem lugares de destaque. Outras alterações significativas verificam-se ao nível das “catástrofes ambientais provocadas pelo homem” (a descer seis lugares), a “falha de planeamento urbano” (desce sete) e os “ataques terroristas” (a descer nove).

“As disrupções de emprego causadas pela pandemia, o aumento da automação e a transição para economias mais verdes são fundamentalmente mercados de trabalho em evolução. Ao sairmos desta crise, os líderes têm uma oportunidade única para criar novos empregos, com rendimentos dignos, e redesenhar redes de segurança social que correspondam aos desafios dos mercados de trabalho de amanhã”, refere Saadia Zahidi, managing director do Fórum Económico Mundial.

O estudo está disponível no formato de mapa interativo e foi desenvolvido em parceria com a Marsh & McLennan Companies, o Zurich Insurance Group e o SK Group. Faz parte da Iniciativa de Riscos Globais do Fórum – um grupo de trabalho que analisa os riscos globais críticos e comunica estes riscos aos stakeholders e a um público mais vasto através de recursos digitais e de media. As conclusões do “Riscos Regionais dos Negócios 2020” têm por base 12 012 respostas de líderes empresariais de 127 países.