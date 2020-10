Portugal supera os mil casos e regista o segundo valor diário mais alto de sempre desde o início da pandemia

Foram registados 1.278 novos casos de covid-19 e mais dez óbitos em Portugal, nas últimas 24 horas. O número diário de novos casos desta quinta-feira é o segundo pior desde o início da pandemia no país, sendo ultrapassado apenas pelo dia 10 de abril, quando se registaram 1.516 novos casos.

O país soma agora um total acumulado de 82.534 infetados e 2.050 vítimas mortais.

Dos novos casos, 642 (50,2%) foram registados na região Norte e 482 em Lisboa e Vale do Tejo. No Centro há mais 101 infetados, no Algarve mais 30 e no Alentejo mais nove. Nos arquipélagos há 10 novos casos na Madeira e quatro novos casos nos Açores.

Além de ser a região com a maior parte dos novos casos, foi também no Norte que se registaram a maior parte dos óbitos: cinco. Em Lisboa e Vale do Tejo morreram mais três pessoas e duas na região Centro.

O número de internamentos continua a subir, com mais 37 doentes hospitalizados, elevando o total para 801. Desde 11 de maio, dia em que o boletim deu conta de 805 pacientes hospitalizados, que não havia tantos internados. Dos internados, 115 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 11 face ao último balanço.

Por outro lado, foram registados mais 480 recuperados nas últimas 24 horas, elevando assim o número de pessoas que venceram a doença no país para 51. 517.

Portugal tem atualmente 28.967 casos ativos do novo coronavírus, mais 788 do que ontem. Atualmente estão sob vigilância 46.182 contactos.