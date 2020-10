Mosca pousou na cabeça de Mike Pence e roubou as atenções do debate com Hamala Harris

Inseto pousou no cabelo branco do braço direto de Donald Trump e ali se manteve durante dois longos minutos.

Esta quarta-feira à noite ficou marcada pelo debate vice-presidencial entre a candidata democrata Kamala Harris e o candidato republicano Mike Pence, mas mais do que os temas abordados, o que chamou mesmo à atenção foi... uma mosca. O inseto pousou no cabelo branco do braço direto de Donald Trump e ali se manteve durante dois longos minutos, roubando o protagonismo, e dando origem a muito conteúdo nas redes sociais.

Anda o debate não tinha chegado ao fim e a mosca já tinha conta no Twitter, era tema central de várias piadas na rede social, e já fazia a Internet questionar, afinal, quem tinha ganhado o frente-a-frente: Mike Pence, Kamala Harris ou a mosca? A decisão parecia unânime.

Joe Biden, candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, aproveitou o momento para vender um mata-moscas, que entretanto já esgotou, e arrecadar fundos para a sua campanha: “Mate as moscas e as mentiras”, referia o slogan.

A conta da mosca no Twitter, de nome Mike Pence’s fly, já conta com milhares de seguidores.

i really did that pic.twitter.com/p5mTvt4gSz — Mike Pence's Fly 🏳️‍🌈 (@MikePenceFly___) October 8, 2020