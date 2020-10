Número de infetados em Itália não pára de subir: esta quinta-feira foram 4.458 novos casos

Existem atualmente 65.952 casos ativos no país.

Itália registou esta quinta-feira mais um recorde: se o dia anterior teve o maior número de casos diários em quase seis meses, com 3.678 casos, hoje o número foi ainda maior, com 4.458 novos infetados em 24 horas. Morreram ainda mais 22 pessoas.

O número de testes à covid-19 também foi superior de um dia para o outro – foram feitos 128.098 testes, ou seja, mais 2.884 do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, já existe em Itália um total acumulado de infetados de 338.398 e 36.083 óbitos. Os dados divulgados hoje pelas autoridades de saúde italianas indicam que existem 65.952 casos ativos e 3.925 pessoas internadas – mais 143 do que ontem -, das quais 358 em Unidades de Cuidados Intensivos – mais 21 do que no dia anterior.